Stand: 22.03.2025 07:52 Uhr Neues Musical von Prinzen-Sänger Tobias Künzel

Tobias Künzel ist als Sänger der Prinzen bekannt, immer wieder schreibt er aber auch Musicals. Mit seinem britischen Co-Autor Mark Underwood hat er nun "Death On The Throne - The Loosical" geschrieben. Das Musical feiert zunächst Ende März in London Premiere, bevor es als deutsche Version "Tod auf dem Thron - Das Klosical" im Juni in Halle aufgeführt wird. Künzel und Underwood fahren in dem Stück eine skurrile Mischung bekannter Persönlichkeiten auf: Queen Elisabeth und Margaret Thatcher sind ebenso dabei wie Elvis und Erich Honecker. Das Stück wird von zwei Schauspielern, vier Puppenspielern und einer Live-Band aufgeführt. | Sendebezug: 22.03.2025 8:00 | NDR Kultur