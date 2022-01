Neues Gebäude für das Denkmal Hannoverscher Bahnhof Stand: 18.01.2022 12:34 Uhr Im Streit um das Dokumentationszentrum an der Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof gibt es nun eine Lösung. Das Dokumentationszentrum bekommt ein eigenes Gebäude.

von Danny Marques Marcalo

Vom Hannoverschen Bahnhof wurden in der NS-Zeit Tausende Hamburger Juden, Sinti und Roma deportiert. Ursprünglich sollte das Dokumentationszentrum in ein derzeit neu entstehendes Haus am Lohsepark in der HafenCity einziehen. Doch dann wurde bekannt: Einer der Nachbarn im Haus soll der Konzern Wintershall DEA werden. Die Vorgängerfirmen Wintershall und DEA haben in der NS-Zeit von der Machtübernahme der Nationalsozialisten profitiert. In beiden Unternehmen wurden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt und ausgebeutet.

Für Frieda Larsen, 88 Jahre alt, deren Familienmitglieder nach Auschwitz kamen war dieser Plan lächerlich. "Manchmal glaube ich, dass es in unserem Nachfolgestaat noch nicht durchgedrungen ist, was da vorgefallen ist und wie viele von den Verbrechern nicht verurteilt wurden. Für mich ist das heute immer eine schreckliche Belastung." Für Juden, Sinti und Roma in Hamburg stand fest: An diesem Dokumentationszentrum werden sie sich nicht beteiligen.

Lösung durch neues Gebäude

Nach fast einem Jahr Mediationsverfahren nun die überraschende Lösung: Der Projektentwickler, die Hamburger Müller-Spreer AG, baut wenige Meter entfernt, am Ericusgraben, ein zweites Gebäude und schenkt es dann der Stadt. "Es ist viel angemessener und respektvoller, diesem bedeutsamen Thema einen eigenen Ort zu geben und nicht das Thema einer allgemeinen Büronutzung unterzuordnen", sagt der Investor Harm Müller-Spreer. Sein Unternehmen will so bald wie möglich mit dem Bau beginnen.

Das neue Gebäude soll der Stadt bis 2026 fertig übergeben werden. Damit würde das Dokumentationszentrum drei Jahre später als geplant starten. Bis 2026 soll es Übergangslösungen für ein Gedenken geben.

Große Zustimmung in der jüdischen Gemeinde

Die neue Lage am Ericusgraben entspricht tatsächlich noch mehr den historischen Gegebenheiten. David Rubinstein von der jüdischen Gemeinde verbindet eine Hoffnung mit dem neuen Plan. "Ich finde, dass wir von einer aktiven Erinnerungskultur sprechen können. Nicht nur von einem Ritual, wo man immer zusammenkommt."

Ein eigener Ort, das wäre von Anfang an das Beste gewesen, sagt Helga Obens vom Verein Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist mit der neuen Lösung zufrieden und sagt, dass die mittlerweile verstorbene Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano großen Anteil an dieser Entwicklung hat. "Esther Bejarano hat am 14. April Herrn Müller-Spreer getroffen und hat ihm ein paar klare Worte gesagt", erinnert sich Obens. Sie habe gesagt: "Wir können dem niemals zustimmen, das müssen Sie wissen. Sie können das ändern. Sie müssen das ändern." Geändert hat sich der Plan für das Dokumentationszentrum definitiv. Mit einer überraschenden und vielversprechenden Wendung.

