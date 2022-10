Stand: 12.10.2022 16:20 Uhr Neues Buch von Annie Ernaux nach wenigen Stunden vergriffen

Am Montag ist Annie Ernaux' neuestes Buch "Das andere Mädchen" erschienen. Das Werk der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin war allerdings bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe der Schwedischen Akademie vergriffen, wie der Suhrkamp Verlag am Mittwoch informierte. Die Nachauflage werde den Handel Anfang November erreichen. "Das andere Mädchen" ist ein Brief an Annie Ernaux' Schwester Ginette, die lange vor ihrer eigenen Geburt im Alter von sechs Jahren an Diphtherie starb.

| Sendebezug: | 10.10.2022 16:00 | NDR Kultur