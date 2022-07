Stand: 21.07.2022 12:13 Uhr Neues Beatles-Filmprojekt von Peter Jackson in Planung

Nachdem die dreiteilige Disney+-Dokumentation "Get Back" fünf Emmy-Nominierungen erhalten hat - darunter Beste Dokumentation und Beste Regie -, plant Regisseur Peter Jackson ein neues Filmprojekt über die Beatles. Daran beteiligt werden Paul McCartney und Ringo Starr sein. Wie Jackson dem Branchenblatt "Deadline" sagte, wird das Projekt jedoch keine weitere Dokumentation. Für "Get Back" hatte Jackson vier Jahre lang 187 Stunden Audio- und Videomaterial gesichtet, das für die Trennungsdokumentation "Let It Be" von Michael Lindsay-Hogg produziert wurde.