Stand: 03.07.2022 07:43 Uhr Neues 3D-Röntgensystem analysiert Kunstobjekte in Braunschweig

Im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig gibt es seit Kurzem ein 3D-Röntgengerät, das es in dieser Art in keinem anderen europäischen Ausstellungshaus gibt. Das Röntgensystem erstellt 3D-Aufnahmen von Gemälden, Skulpturen und Möbeln und gibt dadurch Aufschluss über die bestmöglichen Methoden für die Restaurierung und Konservierung. Für die ersten Versuche sei ein Dinosaurierschädel aus dem Naturhistorischen Museum geröntgt worden. Die Kosten in Höhe von 270.000 Euro wurden nach Angaben des Museums durch den Freundeskreis des Hauses und aus dem Erbe eines Spenders finanziert.