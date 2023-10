Stand: 27.10.2023 09:56 Uhr Neuer und wirklich letzter Song der Beatles veröffentlicht

Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint am 2. November noch ein Song der Band. John Lennon hat "Now And Then" in den späten 1970er-Jahren geschrieben und seinen Gesang und Klavier mit einem Ghettoblaster aufgenommen. Nach seiner Ermordung 1980 übergab Lennons Witwe Yoko Ono die Aufnahme den verbleibenden drei Ex-Beatles Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, die weitere Teile einspielten. Die Aufnahmen ließen sich jedoch mit den damaligen Mitteln nicht zu einem Song zusammenfügen. Mit Hilfe von KI konnte der Song jetzt produziert werden. | Sendebezug: | 27.10.2023 14:30 | NDR Kultur