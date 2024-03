Stand: 06.03.2024 12:29 Uhr Neuer UNESCO-Lehrstuhl für Gesellschaftliche Klimaforschung in Hamburg

Die UNESCO hat gemeinsam mit der Universität Hamburg den UNESCO-Lehrstuhl für Gesellschaftliche Klimaforschung und Resilienz eingerichtet. Geleitet wird er von Professorin Beate Ratter. Damit tragen in Deutschland nun 17 UNESCO-Lehrstühle zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsagenda bei. Sie stärken durch ihre Arbeit die Kooperation von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und gesellschaftlichen Akteuren in Ländern des Globalen Südens, in Deutschland und in Europa. Im weltumspannenden Netzwerk der UNESCO-Chairs kooperieren über 900 UNESCO-Lehrstühle in mehr als 110 Ländern, um die Ziele der UNESCO in Wissenschaft und Bildung zu verankern. | Sendebezug: | 06.03.2024 10:30 | NDR Kultur