Stand: 24.10.2022 15:17 Uhr Neuer Stipendiat erforscht Fotografien von Horst Janssen

Der Fotograf Oliver Godow erhält im kommenden Jahr das Stipendium des Horst-Janssen-Museums in Oldenburg. Der 54-jährige Künstler könne damit 2023 neun Monate lang in Oldenburg forschen und arbeiten, teilte das Museum am Montag mit. "Oliver Godow ist als Künstler und Fotograf geradezu prädestiniert, vor allem die Versuche und Werke Horst Janssens im Feld der Lichtbildkunst zu bewerten", begründete die Jury ihre Entscheidung. Godow wurde in Lübeck geboren, er lebt und arbeitet nach Angaben der Stadt in Stuttgart und Paris. Seine Eltern wohnen in Oldenburg. | Sendebezug: | 24.10.2022 15:45 | NDR Kultur