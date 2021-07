Stand: 27.07.2021 13:28 Uhr Neuer Preis für Popmusik

Der Bund will 2022 erstmals einen neuen Preis für Popmusik verleihen. Gewürdigt werden sollen damit künstlerische Leistungen in der Branche, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Dienstag in Berlin ankündigte: Es sei an der Zeit für einen Preis unabhängig von kommerziellen Aspekten. "Der neue Preis wird die Musikerinnen und Musiker in den Mittelpunkt stellen und ein großes Spektrum an musikalischen Genres abdecken", sagte Grütters. Zum Preisgeld wurden keine Angaben gemacht.