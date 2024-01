Stand: 31.01.2024 07:37 Uhr Neuer Lizenzvertrag zwischen Universal Music und TikTok gescheitert

Musik von Künstlerinnen wie Taylor Swift oder Lady Gaga könnte ab Mittwoch aus der Video-App TikTok verschwinden. Der weltgrößte Musikkonzern Universal Music (UMG) teilte am Dienstag mit, dass man sich nicht auf eine Verlängerung der am 31. Januar auslaufenden Lizenzvereinbarung einigen konnte. Universal werde die Lizenzierung seiner Inhalte einstellen. Bei den Verhandlungen über die Vertragsverlängerung hatte der Musikkonzern bei TikTok auf eine angemessene Vergütung der Künstler und Songwriter gedrungen, wie aus einem Brief an die bei UMG unter Vertrag stehenden Künstler hervorgeht. Darin warf UMG TikTok vor, "ein musikbasiertes Geschäft aufzubauen, ohne einen fairen Wert für die Musik zu zahlen".