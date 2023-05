Stand: 03.05.2023 09:20 Uhr Neuer James Bond-Roman zur Krönung von Charles III.

Anlässlich der bevorstehenden Krönungs-Zeremonie des britischen Königs Charles III. erscheint am Donnerstag ein neuer 007-Roman des britischen Autors Charlie Higson. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Monarch. In "On His Majesty's Secret Service" ("Im Geheimdienst Seiner Majestät") soll James Bond ein Attentat auf Charles verhindern. Ein reicher Exzentriker, der sich selbst für den Thronfolger hält, hat ein Söldnerteam angeheuert, um den König während der Krönungsfeier umbringen zu lassen. 007 wird in letzter Minute losgeschickt, um den tödlichen Plan zu vereiteln. | 03.05.2023 09:10 | NDR Kultur