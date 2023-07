Stand: 06.07.2023 13:19 Uhr Neuer Film von Luca Guadagnino eröffnet Filmfest Venedig

Der neue Film des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino eröffnet im August das Filmfest Venedig. Guadagninos Film "Challengers" mit US-Star Zendaya (26) erzählt von einer Dreiecksbeziehung, die im Tennissport angesiedelt ist. Neben Zendaya ("Spider-Man", "Dune") spielen Josh O'Connor (in "The Crown" als jüngerer Prinz Charles zu sehen) und Mike Faist ("West Side Story") mit. 2022 lief Guadagninos Film "Bones and All" im Wettbewerb. "Challengers" wird außer Konkurrenz zu sehen sein. Das Filmfest Venedig läuft vom 30. August bis 9. September.