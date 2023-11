Stand: 06.11.2023 11:13 Uhr Neuer Besucherrekord beim Göttinger Literaturherbst

Bei den 83 Veranstaltungen des diesjährigen Göttinger Literaturherbstes wurden 24.600 Zuhörerinnen und Zuhörer gezählt, wie Veranstaltungssprecherin Nina Hornig am Montag mitteilte. Das waren rund 4.800 mehr als im Vorjahr. Die 32. Auflage des Lesefestivals fand vom 21. Oktober bis 5. November statt. Außer in Göttingen gab es auch Lesungen im Umland. Zu den fünf am besten besuchten Veranstaltungen zählten die Abende mit Ferdinand von Schirach, Roland Kaiser, Helge Schneider, Robert Seethaler sowie ein Science Slam. | Sendebezug: | 07.11.2023 19:00 | NDR 1 Niedersachsen