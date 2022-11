Stand: 07.11.2022 10:21 Uhr Neuer Besucherrekord beim Göttinger Literaturherbst

Der Göttinger Literaturherbst hat in diesem Jahr so hohe Besucherzahlen wie nie zuvor verzeichnet. Zur 31. Auflage des Festivals kamen 19.800 Gäste, wie Sprecherin Nina Hornig am Montag mitteilte. Das bisherige Rekordergebnis von 2019 sei damit um 400 Besucher übertroffen worden. Der Göttinger Literaturherbst 2022 mit rund 70 Veranstaltungen fand vom 22. Oktober bis 6. November statt. Zu den Publikumsmagneten bei Niedersachsens größtem Lesefestival zählten in diesem Jahr Anke Engelke und Carolin Emcke, Dörte Hansen, Matthias Brandt, Günter Wallraff, Robert Menasse, Donna Leon und Neven Subotić. | 08.11.2022 | 19:00 | NDR 1 Niedersachsen - Kulturjournal