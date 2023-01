Stand: 27.01.2023 14:11 Uhr Neue Website "Jüdisches Hamburg erzählen" geht online

Zum Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust hat das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg ein neues Online-Angebot veröffentlicht. Die Website juedisches-hamburg-erzaehlen.de präsentiere 20 Kurzinterviews mit Hamburger Jüdinnen und Juden, die Einblicke geben in ihre vielfältigen Lebenswege und Herkünfte, wie das Institut mitteilte. Das Angebot solle dazu beitragen, die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden als die Anderen oder als historische Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik zu durchbrechen. Das Interviewprojekt wurde vom Referat Förderung des jüdischen Lebens der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke gefördert. | 27.01.2023 13:55 | NDR Kultur