Stand: 01.06.2022 12:00 Uhr Neue Stipendien für Autorinnen und Comiczeichner in Hamburg

Die Kulturbehörde Hamburgs und das Literaturhaus Hamburg schreiben neue Stipendien für Autorinnen und Autoren, Comiczeichner und literarische Übersetzer aus. Mit jeweils 3.000 Euro sollen Rechercheaufenthalte im In- und Ausland sowie Kurse und Weiterbildungen gefördert werden, so die Kulturbehörde der Hansestadt am Mittwoch. Finanziert würden die neuen Stipendium aus Erlösen eines literarischen Stadtführers, der 2020 zur Stärkung der Literaturszene im Corona-Sommer herausgegeben wurde. Es werden je drei Stipendien für Herbst 2022 und Herbst 2023 ausgeschrieben.