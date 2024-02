Stand: 23.02.2024 12:00 Uhr Neue Gaststars bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg

Die Schauspieler Nick Wilder, Sila Sahin und Jan Hartmann sind die Gaststars der diesjährigen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Die Regie in "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" übernimmt zum zweiten Mal der Schauspieler Nicolas König, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Hartmann verkörpere in dem Stück Old Firehand, Sahin spiele die Häuptlingstochter Ribanna. Die Rolle des Schurken Emery Forster übernehme Nick Wilder. Wilder spielte zehn Jahre lang auf dem "Traumschiff" den Schiffsarzt Dr. Wolf. Zudem spielte er in Serien wie "Küstenwache" und "Alarm für Cobra 11 - die Autobahnpolizei". Auch war er in Roland Emmerichs Film "Stargate" dabei. Sahin verkörperte in der Serie "KDD - Kriminaldauerdienst" Elif Kılıç. Sendebezug: | 23.02.2024 11:30 | NDR 1 Welle Nord