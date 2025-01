Stand: 31.01.2025 10:48 Uhr Neue Staatsoper in Hamburg: Verhandlungen offenbar kurz vor Abschluss

Am Anfang klang es nach einer fixen Idee - ein neues Opernhaus für Hamburg. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" steht dieser Plan des Unternehmers Klaus-Michael-Kühne jetzt offenbar vor dem Abschluss. Das Haus soll in der Hafencity entstehen.

Die Verträge seien unterschriftsreif, heißt es, die Eckpunkte weitestgehend geklärt. Dem Vernehmen nach möchte Kühne bei seinem nächsten Hamburg-Besuch im Februar die Einigung unterschreiben. SPD-Kultursenator Carsten Brosda will das noch nicht bestätigen. Er sei optimistisch, noch sei aber kein weißer Rauch aufgestiegen.

Fertigstellung bis 2032?

"Wir sind nunmehr an einem guten Punkt angekommen, und ich bin zuversichtlich, dass auch die Stadt an diesem für Hamburg so wichtigen Strang zieht. Ein modernes Opernhaus würde Hamburg weit über die Kultur hinaus bereichern. Solche Häuser tragen auch zu Identifikation und Orientierung bei. Deswegen bleibe ich auch so hartnäckig am Thema dran", erklärte Kühne.

Der Milliardär rechnet mit einer Fertigstellung zwischen 2030 und 2032. Zuletzt hatte er eine Spende von bis zu 330 Millionen Euro für den Bau in Aussicht gestellt. Brosda hält eine Verwirklichung innerhalb der kommenden zehn Jahre für realistisch.

