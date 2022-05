Stand: 31.05.2022 13:07 Uhr Neue Medienkunst-Stipendiaten am Edith-Russ-Haus in Oldenburg

Das Edith-Russ-Haus für Medienkunst in Oldenburg fördert in diesem Jahr wieder zwei Künstlerinnen und einen Künstler mit einem Stipendium. Diese gehen an: Lucy Beech für ihre Arbeit "Body of Waste", Silvia Martes für ihr Projekt "heru ku heru (iron upon iron)" und James Newitt für sein Werk "Haven", wie das Edith-Russ-Haus mitteilte. Um die drei mit jeweils 12.500 Euro dotierten Produktions- und Aufenthaltsstipendien hätten sich weltweit 252 Künstlerinnen und Künstler beworben.