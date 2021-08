Stand: 02.08.2021 07:18 Uhr Neue Künstlerische Leiterin der Großen Kunstschau Worpswede

Beate C. Arnold ist die neue Künstlerische Leiterin der Großen Kunstschau Worpswede. Sie hat zum August die Nachfolge von Jörg van den Berg angetreten, wie der Worpsweder Museumsverbund am Sonntag mitteilte. Van den Berg hat die Leitung des Museums Morsbroich in Leverkusen übernommen. Arnold werde zugleich ihre Aufgabe als Wissenschaftliche Leiterin und Vorstand der Barkenhoff-Stiftung Worpswede fortführen, hieß es. Die Betrauung Arnolds mit der Künstlerischen Leitung gilt den Angaben zufolge zunächst bis zum Ende des kommenden Jahres mit der Perspektive einer Weiterführung. Arnold ist bereits seit 2001 Wissenschaftliche Leiterin der Barkenhoff-Stiftung. Zum 150. Geburtstag des Malers Heinrich Vogelers soll es im kommenden Jahr eine große Jubiläumsausstellung aller vier Worpsweder Museen geben.