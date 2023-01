Stand: 24.01.2023 07:23 Uhr Neue Infotafel am Regensburger Dom distanziert sich von "Judensau"

Lange wurde über den Umgang mit der sogenannten Judensau am Dom zu Regensburg diskutiert. Vor allem stand eine alte Informationstafel in der Kritik, weil sie zu wenig auffällig war und die historische Dimension der Judenfeindlichkeit nicht ausreichend eingeordnet hatte. Am Montag ist nun eine neue Infotafel am katholischen Dom enthüllt worden. Mit deren Einweihung werde "ein Zeichen gegen Antisemitismus" gesetzt, sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Eine Entfernung des Relikts vom Regensburger Dom stand für die Beteiligten des Runden Tisches nicht zur Debatte - trotz der judenfeindlichen Darstellung. | Sendebezug: | 24.01.2023 06:30 | NDR Kultur