Stand: 14.06.2023 09:23 Uhr Neue "Glocke der Hoffnung" hängt nun in Lübecker Marienkirche

Die erste von drei neuen Glocken ist am Dienstag in der Lübecker Marienkirche aufgehängt worden. Bevor die Glocke die Reise in den Glockenstuhl in 60 Metern Höhe im Nordturm antrat, schlug Gemeindemitglied Helmut Brauer die Glocke drei Mal mit einem großen Holzhammer an. Das sei das erste Mal, dass die Gemeinde den Klang der Glocke hören könne, sagte er. Die jetzt aufgehängte ist die kleinste der drei neuen Glocken, die das Geläut von St. Marien vervollständigen werden. Sie wiegt 754 Kilo und trägt den Namen "Glocke der Hoffnung".

