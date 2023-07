Stand: 21.07.2023 18:01 Uhr Neue Filmförderung verdoppelt Drehtage in MV

Die Ende 2020 eingeführte neue Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern mit deutlich erhöhten Zuschüssen hat der Branche einen Schub versetzt. Im vergangenen Jahr wurden 503 Drehtage für Produktionen vor allem im Spielfilmbereich gezählt, berichtete eine Sprecherin der MV Filmförderung am Freitag. Vor Einführung der neuen Filmförderung seien jährlich etwa 260 Drehtage gezählt worden. Die MV Filmförderung fördert unter anderem auch den Verleih und das Zeigen von Filmen im Nordosten und tätigt Investitionen in Kinos. In diesem Jahr stehen den Angaben zufolge 3,7 Millionen Euro zur Verfügung. | Sendebezug: | 21.07.2023 18:00 | NDR Kultur