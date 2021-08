Grant Hendrik Tonne: "Wir möchten Präsenzunterricht sichern" Stand: 25.08.2021 18:33 Uhr In Niedersachsen tritt ab sofort die neue Corona-Verordnung in Kraft. Was heißt das für die Kinder und Jugendlichen, die ab kommender Woche wieder die Schulbank drücken werden? Fragen an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beitrag anhören 8 Min

Herr Tonne, wie aufwendig wird denn der Alltag von Kindern und Jugendlichen, wenn sie nächste Woche wieder zur Schule gehen?

Grant Hendrik Tonne: Wir müssen uns vor Augen halten, was das Ziel der Maßnahmen ist, die wir für den ganzen Schulbetrieb bezwecken. Wir möchten auch nach den Erfahrungen des letzten Schuljahres maximale Präsenz aller Schülerinnen und Schüler in der Schule gewährleisten, und das geht nur mit maximalen Sicherheitsvorkehrungen und maximalem Schutz. Deshalb wird es aufwendiger, zumindest für den Start nach den Ferien, mit mehr Testen und mehr Maske - aber wir möchten Schule und Präsenzunterricht sichern.

Heißt Präsenzunterricht auch, dass Sie ein Wechselmodell ausschließen können?

Tonne: Wir haben in der Landesverordnung keinen generellen Wechsel mehr in ein Szenario B oder C vorgesehen. Gleichwohl kann es im Einzelfall passieren, je nach Entscheidung des Gesundheitsamtes. Aber im Grundsatz möchten wir Szenario A.

Weitere Informationen Schule und Kita: Das sind die neuen Regeln in Niedersachsen Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung angepasst. Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche? Eine Übersicht. mehr

Es soll grundsätzlich häufiger getestet werden, gerade in den ersten Tagen nach Schulbeginn. Das heißt für die Lehrpersonen mehr Arbeit: Tests sortieren, verteilen, einsammeln, auswerten. Wie lange kann man diese Mehrarbeit seitens der Schulen erwarten?

Tonne: Das ist immer ein Abwägungsprozess. Wir testen zu Hause morgens vor der Schule. Die Schulen haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie sie es dokumentiert haben möchten. Das Einfachste ist, dass die Eltern unterschreiben, dass das Kind negativ getestet ist. Wir haben in Niedersachsen seit langer Zeit einzeln abgepackte Test, die relativ leicht ausgeteilt werden können. Das häufigere Testen ist ein Beitrag, um Schule und Präsenzunterricht abzusichern und um Mehrarbeit, beispielsweise durch Szenario B, aufzufangen.

Hinzu kommt, dass die Fachgruppen aktuell "Lernstandserhebungen" ausarbeiten, um Wissenslücken bei den Schulkindern feststellen zu können. Diese Erhebungen müssen dann auch ausgewertet und die Wissenslücken gefüllt werden. Dafür ist auch die Lehrerschaft zuständig. Wird es dafür zusätzliche Stunden geben beziehungsweise wer wird das leisten - gerade vor dem Hintergrund des Lehrermangels?

Tonne: Wir haben sehr deutlich gesagt, dass wir nicht unnötig Datenfriedhöfe anlegen wollen, sondern dass wir das in das Ermessen der Lehrkräfte stellen, auf welche Art und Weise sie mit Schülerinnen und Schülern deren Lernausgangslage feststellen. Das kann auch im Gespräch miteinander sein.

Ich finde den Begriff der "Lernrückstände" eine unzulässige Verengung dessen, was in Schule stattfinden sollte. Schülerinnen und Schüler haben an anderen Stellen ganz viel gelernt, und ich möchte, dass auch das mit Schülern gemeinsam besprochen wird. Aber wir dokumentieren das nicht aufwendig und werden es auch nicht aufwendig auswerten, sondern wir haben den Lehrkräften Unterlagen an die Hand gegeben, dass vor Ort geschaut werden kann, wo es der Unterstützung bedarf.

Weitere Informationen Niedersachsen: Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen Kultusminister Tonne hat einen Regelbetrieb zum Schulstart kommende Woche angekündigt - mit erweiterten Schutzmaßnahmen. mehr

Es wird eine Maskenpflicht an Grundschulen geben. In Ländern wie Niederlande oder der Schweiz ist diese Altersgruppe - und übrigens auch die der Jugendlichen - von den Corona-Maßnahmen mehrheitlich befreit. Geht die Maskenpflicht für Grundschüler nicht zu weit?

Tonne: Es ist eine Maßnahme, die nicht leichtfällt. Aber auch hier ist die Abwägung: Wie sichern wir den Präsenzunterricht? Es ist keine Entscheidung, dass das ganze Schuljahr über in der Grundschule Maske im Unterricht zu tragen ist, sondern es geht um die ersten zweieinhalb, drei Wochen des Einstiegs, um zu schauen, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir haben ferner sehr deutlich gemacht: Je jünger die Kinder sind, desto umfänglicher gilt auch, Maskenpausen einzuhalten, um den jüngeren Schülerinnen und Schülern entgegenzukommen.

Es muss aber klar sein, dass wenn wir auf die Maske im Unterricht verzichten und es in der Klasse zu einer Corona-Infektion kommt, sofort die gesamte Klasse in Quarantäne gehen muss. Das wiederum ist auch eine Situation, die wir tunlichst verhindern wollen. Mit Masken im Unterricht können wir das einschränken. Es ist eine schwierige Abwägung, die uns nicht leichtfällt, aber die wir für den Start in das Schuljahr auf uns nehmen und auch den Schülerinnen und Schülern zumuten, mit dem Ziel, schnellstmöglich davon wieder wegzukommen.

Der niedersächsische Landesschülerrat fordert mehr Impfangebote für Jugendliche. Was für ein Versprechen können sie bezüglich dieser Forderung machen?

Tonne: Ich bin sehr froh, dass die STIKO ihre Einschätzung dahingehend konkretisiert hat und eine Impfung empfiehlt. Ich hätte mir das schon ein bisschen eher gewünscht, aber ich freue mich, dass das jetzt stattgefunden hat. Wir werden in Niedersachsen über die Impfzentren weiterhin Angebote haben, auch über die Kinder- und Jugendärzte. Wir werden in der Zeit vom 30. August bis 5., 6. September nochmal speziell eine Schwerpunktwoche Impfung für Schülerinnen und Schüler anbieten. Es ist ein Angebot, keine Pflicht.

Es klingt manchmal ein bisschen, als wäre es eine Pflicht, wenn zum Beispiel in dem neuen Corona-Regelwerk gesagt wird, dass Bürgertests ab Oktober nicht mehr kostenfrei sind. Plötzlich wird für Nicht-Geimpfte die Corona-Pandemie nicht nur aufwendiger, sondern auch teurer. Erwarten Sie da Gegenwind? Wie wird sich die Stimmung durch solche neuen Regeln verändern?

Tonne: Ich finde nicht, dass das eine Verpflichtung durch die Hintertür ist. Jeder hat für sich die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Aber man muss dann auch die Folgen tragen. Das gehört zusammen. Es kann dann Bereiche geben, in die man nur getestet hineinkommt. Die Tests für Schülerinnen und Schüler in Schule bleiben kostenfrei.

Das Gespräch führte Andrea Schwyzer.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 25.08.2021 | 18:00 Uhr