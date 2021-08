Stand: 13.08.2021 14:05 Uhr Neue Ausstellung zu Queerness und Religiösität in Rendsburg

Mit dem Thema Queerness und Religiösität befasst sich eine Fotoausstellung im Jüdischen Museum Rendsburg, die am Dienstag, den 17. August, eröffnet. "This is me - queer und religiös?" zeigt 15 Geschichten von 15 sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen mitteilten. Die Menschen sind lesbisch, schwul, bisexuell, trans- oder intersexuell und gehören verschiedenen religiösen Communities an. Die Fotos stammen von der Berliner Künstlerin Ceren Saner, die 1991 in Istanbul geboren wurde.