Stand: 10.09.2023 08:55 Uhr Neue Ausstellung des Fotografen Wolfgang Tillmans in New York

Nur wenige Monate nach seiner Solo-Schau im Museum of Modern Art (MoMA) hat der deutsche Künstler Wolfgang Tillmans nun erneut in New York eine Ausstellung: "Wolfgang Tillmans: Fold Me". Sie ist bis Mitte Oktober in den Räumen des deutschen Galeristen David Zwirner, der zu den erfolgreichsten der Welt gehört, zu sehen. Neben neuen fotografischen Werken wird auch ein Film gezeigt. Die große Solo-Ausstellung von Tillmans-Werken im MoMA im vergangenen Jahr war von den Kritikern gefeiert worden. Der Fotograf Wolfgang Tillmans gehört zu den bedeutendsten deutschen Künstlern.