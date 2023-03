Stand: 20.03.2023 11:57 Uhr Neuauflage der Pink-Floyd-Show im Hamburger Planetarium

Zum 50. Jubiläum des Albums "The Dark Side Of The Moon" von Pink Floyd startet das Hamburger Planetarium am Freitag eine Show-Neuauflage. Die bisherige Version der Planetariumsshow wurde mithilfe neuester Möglichkeiten überarbeitet, wie die Sternwarte am Montag mitteilte. Bei der visuellen Neuinterpretation des zeitlosen Klassikers werde die Musik des Pink-Floyd-Albums mit Darstellungen kosmischer Phänomene kombiniert. Die 42-minütige Vorstellung mit dem Titel "The Dark Side Of The Moon Planetarium Experience" werde ab dem 24. März fortlaufend gezeigt, hieß es. Der Eintritt kostet 14 Euro. | Sendebezug: | 20.03.2023 19:00 | NDR 90,3