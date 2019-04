Netzwerkbüro für freie Szene startet in Hamburg

Stand: 15.04.2019 17:08 Uhr

von Melanie von Bismarck

Das Kulturleben in Hamburg ist ohne seine freie Tanz- und Theaterszene undenkbar. Die vielen Akteurinnen und Akteure im Bereich Regie, Choreografie, Schauspiel, Tanz, Performance, Bühnenbild oder Kostüm arbeiten allerdings unter denkbar schlechten Bedingungen. Um der Bedeutung der freien Szene Rechnung zu tragen, hat Hamburg die Förderung für die Jahre 2019/20 fast verdoppelt. Darin enthalten sind nicht nur mehr Mittel für einzelne Projekte, sondern auch Strukturhilfen. Und so kann das neue Netzwerkbüro des Dachverbands der freien darstellenden Künste nun seine Arbeit aufnehmen.

Eine ehemalige Schul-Turnhalle in Hamburg-Eilbek. Sie hat hohe Decken und ist ausgestattet mit Licht, einer Musikanlage und einem Klavier. "Dieser Raum ist für freie Produktionen, die zwar eine Spielstätte haben, um ihre Sachen zu zeigen, aber keinen Ort, um zu proben", erklärt Ulrike Steffel. Die Expertin für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Theater nutzt ein Büro, das auf der ehemaligen Zuschauertribüne eingerichtet wurde.

100.000 Euro jährliche Förderung

Proberaum und Büro stehen dem Dachverband der freien darstellenden Künste, dem DfdK, schon seit fünf Jahren zur Verfügung. Und doch ist jetzt alles ganz anders. Denn erstmalig wird das Büro von der Stadt mit 100.000 Euro jährlich unterstützt. Ein Riesenschritt nach vorn, so Steffel, eine der beiden Geschäftsführerinnen: "Ein Teil der Szene geht nun in eine feste Struktur, die es ermöglicht, kontinuierlich zu arbeiten. Die Arbeit wird so endlich aus der Ehrenamtlichkeit herausgeholt. Und wir stehen nun im Wort, bestimmte Dinge anzuschieben und möglich zu machen."

Suche nach bezahlbaren Räumen

Zwei feste halbe Stellen sind eingerichtet worden. Neben Ulrike Steffel tritt die Dramaturgin und Produktionsleiterin Kaja Jakstat an. Sie hat sich darauf spezialisiert, freie Künstlerinnen bei der Organisation ihrer Projekte zu unterstützen. Eine wichtige Frage dabei, so Jakstat: "Was für Arbeitsräume brauchen die Künstler und wie halten wir diese bezahlbar? Das ist ja ein großes Problem in den Großstädten: Wo können Kunst und Kultur eigentlich noch Räume besetzen?"

Das Netzwerkbüro soll eine Anlaufstelle für alle Akteure der freien Szene im Bereich darstellende Kunst werden. Um sich zu vernetzen, beraten zu lassen, weiterzubilden und an Proberäume zu kommen. Außerdem stehen dem Büro nun 100.000 Euro zur Verfügung, um Wiederaufnahmen und Gastspiele zu fördern.

Geld für Wiederaufnahmen

Bisher gab es nur Projektförderung. Nach der Premiere waren die Produktionen auf sich allein gestellt. Cora Sachs weiß ein Lied davon zu singen. Sie entwickelt Theater-Projekte als Regisseurin, Kostümbildnerin und Puppenbauerin. "Ich hab oben auf dem Dachboden fünf Stücke, die ich immer mal zeige; auf eigenes Risiko. Und wenn nur 20 Leute kommen, dann muss ich aus meinem privaten Topf die Schauspieler bezahlen." Das soll mit der neuen Gastspiel- und Wiederaufnahmeförderung anders werden.

Freude über neue Möglichkeiten

Die Kulturbehörde hat die Fördermittel für die gesamte freie Tanz- und Theaterszene von rund einer Million auf rund zwei Millionen aufgestockt. Das Thalia Theater und das Schauspielhaus bekommen jeweils mehr als das Zehnfache. Doch sie will keine Neiddebatte, sagt Kaja Jakstat. Die Freude über die neuen Möglichkeiten ist erst einmal groß. Und doch: "Das kann nur der Anfang sein. Wenn wir da weiter strukturell mit unseren Verbündeten im Rathaus dran arbeiten können, dann glaube ich, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir das Potential der Szene wirklich voll ausschöpfen können."

