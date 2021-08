Stand: 06.08.2021 15:18 Uhr Nena-Konzert in Bad Segeberg abgesagt

Das für den 21. August geplante Konzert der Sängerin Nena in Bad Segeberg fällt aus. Der Termin sei im gegenseitigen Einvernehmen des Veranstalters und des Künstlerbookings abgesagt worden, teilte der Veranstalter Förde Show Concept mit. Ein Grund für die Absage könnte das Verhalten der Sängerin während ihres Konzerts am 25. Juli in Berlin sein. Dort hatte sich die 61-Jährige im Konzert negativ über die dortigen Hygienevorschriften geäußert.