Stand: 07.12.2022 07:52 Uhr Neil Diamond überrascht Publikum seines Broadway-Musicals mit Song

Der US-Musiker Neil Diamond hat am Dienstag das Publikum eines Broadway-Musicals über sein Leben mit einem Ständchen überrascht. Diamond habe nach Abschluss einer Vorstellung des am Wochenende offiziell gestarteten Musicals "A Beautiful Noise" von einer Loge aus seinen Song "Sweet Caroline" angestimmt und sei dafür vom Publikum gefeiert worden, berichteten US-Medien. In dem Musical in New York wird der Musiker von zwei Darstellern gespielt. Der 81-Jährige hat sich wegen einer Parkinson-Erkrankung eigentlich seit fünf Jahren von öffentlichen Auftritten weitgehend zurückgezogen.

| 07.12.2022 09:20 | NDR Kultur