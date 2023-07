Stand: 09.07.2023 13:27 Uhr Nebenberuf Kirchenmusik: Braunschweiger Landeskirche bildet aus

Angehende Kirchenmusikerinnen und Musiker sollten mindestens 16 Jahre alt sein und musikalisches Talent mitbringen. Die Ausbildung startet ab September in der braunschweigischen Landeskirche. Mit dem sogenannten C-Kurs können Absolventen nebenberuflich als Kirchenmusikerin arbeiten, teilte eine Sprecherin mit. In zwei Jahren können sich die Teilnehmenden in den Fachbereichen Orgel, Chorleitung, Kinderchorleitung, Bläserchorleitung oder Popularmusik qualifizieren. Gelernt wird an zwei Tagen monatlich in Braunschweig und zusätzlich an verlängerten Übungswochenenden in den Oster- und Herbstferien. | Sendebezug: | 09.07.2023 15:30 | NDR Kultur