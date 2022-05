Stand: 15.05.2022 16:22 Uhr Navid Kermani erhält Ehrendoktor der Uni Siegen

Der Schriftsteller, Islamwissenschaftler und Philologe Navid Kermani (54) hat die Ehrendoktorwürde der Universität Siegen erhalten. Der gebürtige Siegener werde damit für seine herausragenden wissenschaftlichen als auch außerwissenschaftlichen Leistungen geehrt, teilte die Hochschule am Sonntag mit. Ausgezeichnet werde ein Intellektueller, "der Grundgesetz und Hölderlin, Krisen und Kafka zusammen denken kann", sagte die Prodekanin der Philologischen Fakultät, Veronika Albrecht-Birkner, bei der Urkundenübergabe. In seiner Laudatio lobte der Literaturwissenschaftler Jörg Döring das rhetorische Talent Kermanis, der sich in gesellschaftspolitische Debatten einbringe.