Stand: 14.11.2022 14:27 Uhr Naturfilmfestival mit "Best of" in drei norddeutschen Städten

Das internationale Naturfilmfestival "Green Screen" kommt mit einer Auswahl seiner besten Filme in drei schleswig-holsteinische Städte. Das "Best of Green Screen" werde am 26. November im Studio-Filmtheater in Kiel, am 28. November im Kolosseum in Lübeck sowie am 29. November in der UCI-Kinowelt in Flensburg zu sehen sein, so die Veranstalter. Zum Naturfilmfestival "Green Screen" treffen sich jährlich tausende filmbegeisterte Naturfreunde in Eckernförde. 250 Dokumentarfilmer aus aller Welt zeigen dort jeweils ihre neuesten Filme. Das diesjährige Festival fand im September statt. | 14.11.2022 | 14:30 | NDR Kultur