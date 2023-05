Stand: 06.05.2023 15:06 Uhr Nationalistischer russischer Autor Prilepin bei Anschlag verletzt

In Russland ist der bekannte nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin am Samstag bei einem Autobombenanschlag verletzt worden. Bei dem Attentat in Nischni Nowgorodo sei Prilepins Fahrer getötet worden, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Innenministerium. Prilepin sei verletzt worden, aber bei Bewusstsein, so ein Vertreter der Rettungsdienste. Die russische Regierung machte umgehend den Westen für das Attentat verantwortlich. Prilepin ist ein Verfechter des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.