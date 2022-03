Natalia Klitschko: "Singen ist mein emotionaler Ausgleich" Stand: 11.03.2022 19:01 Uhr Gemeinsam mit mehreren ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen wird Natalia Klitschko am Sonnabend beim Solidaritätskonzert #standwithukraine in der Hamburger Staatsoper singen. NDR Kultur hat im Vorfeld mit ihr gesprochen. Beitrag anhören 6 Min

Die Solidarität mit der Ukraine und das Bedürfnis zu helfen sind groß. Mit einem Liederabend setzt nun auch die Staatsoper Hamburg ein Zeichen. Erklingen werden ukrainische Volkslieder und Opernarien, gesungen von den ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern Natalia Klitschko, Andrei Bondarenko und Oleksiy Palchykov. Das Konzert ist am Sonnabend ab 19 Uhr live bei NDR Kultur zu hören.

Frau Klitschko, Sie sind im Moment wahrscheinlich mit ihren Gedanken 24 Stunden in der Ukraine. Gleichzeitig bereiten Sie sich auf dieses Konzert vor. Können Sie sich in diesen Tagen auf Ihre Arbeit - auf Noten und Töne - konzentrieren?

Natalia Klitschko: Ich bin leidenschaftliche Sängerin, meine Seele singt. Und deswegen muss ich mich nicht großartig vorbereiten, weil ich immer singe. Musik hilft mir in diesen schwierigen Zeiten. Das ist mein emotionaler Ausgleich. Unsere ukrainischen Freunde singen immer. Die singen, wenn sie gute Zeiten haben - bei Feiern. Die singen, wenn sie kämpfen. Ich glaube, das ist irgendwie im Blut.

Wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen - ihrem Mann zum Beispiel: Wie ist die Situation in Kiew?

Klitschko: Meistens schreiben wir. Ich frage ihn kurz, wie die Lage ist und er antwortet kurz. Aber jetzt hat er erstmals seit zwei Wochen kurz angerufen. Er hat gesagt, das ist zu lang zu erzählen, aber es sei nicht lustig. Aber Kiew steht und sie kämpfen weiter. Und bereiten sich für den Kampf vor, wenn Kiew jetzt in den Ring genommen wird und die Korridore schmaler und schmaler werden. Die Menschen, die da da bleiben wollen, die bleiben da. Die Menschen, die fliehen wollen, haben noch die letzte Möglichkeit.

Wie groß ist bei all dem die Sorge um ihre Lieben, die da vor Ort sind?

Klitschko: Das ist nicht nur die Sorge um die Verwandten und die Familie, sondern auch die Sorge insgesamt - um das Land Ukraine. Ich habe unglaublich viele Freunde dort. Und Gottseidank ist meine Mutter gestern mit meiner Schwester und meinen Neffen gekommen. Ich bin sehr glücklich. Sie haben vier Tage gebraucht, um herzukommen. Aber sind jetzt natürlich kaputt und brauchen Ruhe. Vitali und Wladmir sind noch in der Ukraine. Aber das ist klar, die würden Stadt und Land nie verlassen und bis zum letzten bleiben - wie richtige Kämpfer. Aber ich habe noch andere Verwandte, Familie und Freunde dort. Mein Herz schlägt für die ganze Ukraine, für die ganzen Menschen.

Das was jetzt zählt, ist natürlich Leib und Leben der Menschen in der Ukraine. Machen Sie sich manchmal schon Gedanken, welche Folgen das für die Kulturlandschaft der Ukraine kann das haben?

Klitschko: Ich glaube, das wird insgesamt Folgen haben. Aber ich glaube die Kultur wird bleiben. Wenn wir in die Geschichte gucken, dann hat die Ukraine immer gelitten. Sie war immer unter jemanden okkupiert oder unter Druck. Aber die Kultur, der Zusammenhalt und der Wunsch ihre Tradition zu leben, war immer da. Je mehr Druck, desto mehr wollen die Ukrainer ihrer Kultur und ihren Wurzeln treu bleiben. Deswegen glaube ich: Die Kultur, die Musik - das wird immer bleiben.

Ein Stück ukrainischer Kultur wird in Hamburg zu erleben sein. Was singen Sie Sonnabend?

Klitschko: Ich singe ein ukrainisches Volkslied. Es ist eine Liebesgeschichte. Ein Mädchen verliebt sich in die Töne einer Violine. Und sie fängt an, durch die Wälder den Klang zu verfolgen. Sie verliebt sich zunächst in den Klang, aber dann natürlich auch in den Violinspieler. Am Ende ist die Musik aber nicht für das Mädchen, sondern für eine andere gespielt. Also eine Tragödie, aber trotzdem eine Liebesgeschichte.

Was wünschen Sie sich von den Menschen hier in Deutschland. Was können wir noch tun für die Ukraine?

Klitschko: Ich bin dem deutschen Volk sehr dankbar, dass sie so dafür bereit sind, ukrainische Schutzsuchende aufzunehmen. Wir haben schon so viele tolle Geschichten erlebt. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Anrufe mit Angeboten für Unterkünfte ich bekommen habe. Die Menschen sind so hilfsbereit. Die machen voll die Kühlschränke, unterstützen beim Papiere ausfüllen. Alles mögliche - von Geld bis zur Unterkunft. Aber natürlich brauchen wir weiterhin ganz viel Unterstützung. Die Ukraine ist ein riesengroßes Land: 44 Millionen Menschen. Und in den ersten zwei Wochen sind schon über zwei Millionen geflohen. Meistens sind das Frauen und Kinder. Weil die Männer natürlich da bleiben, um um das Land zu kämpfen. Wir erwarten 150.000 Menschen, die nach Hamburg kommen. 150.000 Menschen, die eine Unterkunft, Essen, psychologische Hilfe und Kinderbetreuung brauchen. Die brauchen ganz viele Übersetzer, die die Menschen in der Prozedur mit der Behörde begleiten können. Damit die hier ihren Status bekommen. Wir haben einen Stab organisiert. Für jeden der helfen will, spenden oder Unterkunft geben. Die Webseite heißt hilfe-ua.de: Das ist eine deutsch-ukrainische Webseite - da kann man jede ausführliche Information finden. Da wird jede Hilfe gebraucht.

Das Gespräch führte Jan Wiedemann.

