Napoleons Nachwehen

von Paul Nolte

Vor bald 200 Jahren, am 5. Mai 1821, starb Napoleon Bonaparte auf der britischen Insel St. Helena. Dorthin war er 1815 nach seiner Niederlage bei Waterloo verbannt worden. In den Jahrzehnten zuvor hatte der in Korsika geborene Franzose den europäischen Kontinent geprägt wie kein anderer Herrscher - als General, revolutionärer Diktator, französischer Kaiser, im Spannungsfeld zwischen Fremdherrschaft auf der einen, politischer Modernisierung und Gesellschaftsreform auf der anderen Seite.

Kleists "Hermannsschlacht" unter dem Eindruck Napoleons

Zu meinen frühen Theatererlebnissen gehört Claus Peymanns Inszenierung von Kleists "Hermannsschlacht" 1982 im Schauspielhaus Bochum. Gert Voss spielte den Cheruskerfürsten im listigen Widerstand gegen die römischen Legionen des Varus, Kirsten Dene seine Frau und Mitstreiterin Thusnelda. Großartiges Theater - widerstreitende Gefühle: Durfte man mit Hermann sympathisieren, der die technisch und logistisch überlegenen Feinde in den Hinterhalt lockte, möglicherweise bei Kalkriese in der Nähe von Osnabrück? Brachten die Römer nicht die Segnungen des Fortschritts in das wilde Mitteleuropa nördlich der Alpen? Köln und Trier zeugen bis heute eindrucksvoll davon. Wäre Hermann oder Arminius, wie sein lateinischer Name lautet, nicht gewesen, hätte die römische Zivilisation viel tiefere Wurzeln in dem Gebiet geschlagen, das später einmal Deutschland wurde. Durfte man sich also, und sei es nur als Zuschauer, auf die Seite eines deutsch-germanischen Nationalismus schlagen?

Mythos Varusschlacht Mit einer List besiegen die Germanen im Jahr 9 römische Truppen. Später wird die Schlacht mythisch verklärt.

Was hat das mit Napoleon Bonaparte zu tun, dem französischen Kaiser, der vor 200 Jahren an seinem Verbannungsort auf der britischen Insel St. Helena im Südatlantik starb? Der Dichter Heinrich von Kleist schrieb sein Drama "Die Hermannsschlacht" im Jahre 1808, unter dem Eindruck Napoleons, genauer: der preußischen Niederlage gegen die von diesem geführte französische Armee zwei Jahre früher. Klar: Kleists Römer waren die Franzosen; die Deutschen leisteten mal wieder tapferen Widerstand gegen den Eindringling, nur dass ihnen diesmal der Anführer, ein Hermann, fehlte. À propos Widerstand gegen den Eindringling: Dieselbe Geschichte kennen fast alle aus der Selbstbehauptung des gallischen Dorfes gegen die etwas dümmlichen Römer in den Asterix-Comics.

Napoleon: "Vollstrecker" der Französischen Revolution

Ein Bild von Napoleon können die meisten bis heute leicht abrufen: von kleiner Statur, rundliches Gesicht, dunkle Haare, von einem Zweispitz bedeckt - und die rechte Hand zwischen die Knöpfe der Weste oder des Mantels geschoben. Die Handhaltung, nach ihm als "Napoleon-Geste" bekannt, sollte signalisieren: Das ist ein kluger, ein ruhiger, ein besonnener Herrscher, einer der nachdenkt und den Überblick behält, nicht nur im Schlachtengetümmel. Das markierte Abstand zu den Wirren der Französischen Revolution, vor allem zu ihrer radikal-jakobinischen Phase und der Herrschaft Robespierres. Die Revolutionskriege machten Napoleon als Feldherrn groß - also jene Kriege seit 1792, in denen sich das revolutionäre Frankreich gegen die europäischen Monarchien verteidigte, denen der Schreck gehörig in die Glieder gefahren war. Sein Staatsstreich von 1799 machte ihn zum "Ersten Konsul", 1804 ließ er sich zum Kaiser krönen. Als "Vollstrecker" der Französischen Revolution wird Napoleon bis heute gerne bezeichnet, und darin schwingt eine tiefe Ambivalenz mit: Er beendete die Revolution, er liquidierte sie - und führte sie zugleich zu Ende, machte sie historisch unauslöschlich. Bürgerliche Freiheiten und Rechtsgleichheit, das war napoleonisches Programm, verankert in einem fortschrittlichen Zivilgesetzbuch, das in Frankreich prinzipiell bis heute gilt. Diese Ambivalenz war schon den Zeitgenossen durchaus bewusst. Sollen wir solche schwierige Erinnerung nicht lieber unseren französischen Nachbarn überlassen?

