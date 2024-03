Stand: 07.03.2024 15:33 Uhr Nah am Wasser": Kunsthalle zeigt Werke von Gregor Hildebrandt

Die Kunsthalle Rostock stellt von diesem Wochenende an die Werke des Berliner Künstlers Gregor Hildebrandt aus. Unter dem Titel "Nah am Wasser" sind Exponate aus zwei Jahrzehnten Schaffenszeit zu sehen, darunter großformatige bis zu 24 Meter lange und 3 Meter hohe Werke, Skulpturen und Installationen. Ein raumgreifendes zentrales Werk heißt "Blau im Gedächtnis" und ist erstmals zu sehen. Mit 1400 quadratischen überwiegend in tiefblau gehaltenen Einzelelementen ist es eine Hommage des Künstlers an eines der prominentesten Wahrzeichen von Berlin, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. | Sendebezug: | 07.03.2024 15:30 | NDR Kultur