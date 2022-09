Stand: 08.09.2022 07:45 Uhr Nachlass der Sopranistin Edita Gruberová versteigert

Die slowakische Star-Sopranistin Edita Gruberová, oft als slowakische Nachtigall bezeichnet, ist im Oktober 2021 verstorben. Nun haben ihre Töchter 153 Objekte aus dem Nachlass ihrer Mutter aus ihrem Haus am Zürcher See für eine Auktion zur Verfügung gestellt. Veranstalter der Versteigerungen war das Dorotheum in Wien, Mitteleuropas größtes Auktionshaus. Drei Wochen lang wurden Kunstwerke, Antiquitäten, Kostüme und andere Gegenstände über das Internet versteigert. Die Auktion endete am 7. September. Den höchsten Preis erzielte Gruberovás Bösendorfer Halbkonzertflügel mit 59.000 Euro.