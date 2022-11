Stand: 04.11.2022 18:30 Uhr Nachfolgeroman zu Stieg-Larsson-Reihe in Schweden veröffentlicht

Von Stieg Larsson geschaffen, von David Lagercrantz weitererzählt und nun an eine neue Autorin weitergegeben: Der siebte Roman der "Millennium"-Erfolgsreihe um die Charaktere Lisbeth Salander und Mikael Blomkvist ist in Schweden in den Handel gekommen. Die schwedische Schriftstellerin Karin Smirnoff, die drei Nachfolgeromane der Reihe schreiben soll, hat die Handlung diesmal deutlich weiter nördlich im hohen Norden ihres Landes angesiedelt. Wann das Buch in den deutschen Handel kommt, ist noch nicht bekannt. | 04.11.2022 16:40 | NDR Kultur