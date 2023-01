Stand: 03.01.2023 09:52 Uhr Nach documenta-Skandal: Roth will grundsätzliche Fragen klären lassen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will nach dem Antisemitismus-Debakel bei der documenta im vergangenen Jahr grundsätzliche Fragen klären lassen: "Was heißt eigentlich Kunstfreiheit? Wo sind die Grenzen? Was ist kuratorische Verantwortung? Wo hat sich der Staat gefälligst rauszuhalten? Wo ist die Grenze staatlicher Einflussnahme?" Dazu werde derzeit in ihrem Haus ein Gutachten erstellt. Die documenta teilte mit, dass erstmals ehemalige Künstlerische Leiter der Schau einen Vorschlag für die Zusammenstellung der Findungskommission machen sollen. Diese entscheidet dann, wer die nächste documenta leiten wird.

| Sendebezug: | 03.01.2023 06:30 | NDR Kultur