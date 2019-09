Stand: 02.09.2019 19:02 Uhr

"Ostdeutschland ist ein besonderer politischer Raum"

Brandenburg und Sachsen haben gewählt: Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg bleiben stärkste Kraft. Allerdings hat es die AfD in beiden Bundesländern mit deutlich über 20 Prozent auf den zweiten Platz geschafft. Die Schriftstellerin und Publizistin Ines Geipel sagte heute auf NDR Kultur: "Bei der AfD geht es um eine antidemokratische Partei, sie ist anti-westlich und sie ist rassistisch. Und das ist der Osten einmal mehr. Mit dieser Wahl ist der Osten toxisch braun." Der Theaterintendant Joachim Kümmritz äußerte sich differenzierter: "Es gibt extreme Teile in der AfD, wahrscheinlich auch nicht zu knapp. Aber ein großer Teil der Wähler ist von anderen Parteien zur AfD umgeschwenkt. Man muss sich mit der Partei politisch auseinandersetzen, und das kann nur in Landtagen stattfinden, mit anderen Parteien." Die Historikerin Christina Morina analysiert die Ergebnisse der Landtagswahlen.

Frau Morina, was sagen Sie zu den Wahlergebnissen? Stimmen Sie Frau Geipel zu? Oder rufen Sie, wie Herr Kümmritz, zu Ruhe und mehr Differenzierung auf?

Christina Morina: Ich würde tendenziell sagen, dass das sehr pauschal und völlig überzogen ist, zu sagen, der Osten sei "toxisch braun". Wenn man sich sozialwissenschaftliche Erhebungen anschaut, dann gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, was Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit angeht - aber die sind nicht mehr sehr groß. Generell wird beobachtet, dass sich das angleicht. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland hat solche Gedanken - das ist leider auf einem unerträglich hohen Niveau. Da ist der Osten hier und da um einige Prozentpunkte stärker vertreten, aber er ist generell nicht im Ganzen "toxisch braun". So ein Wahlergebnis lässt solch eine Interpretation dann doch nicht zu.

Deutungsansätze kursieren: Die DDR-Vergangenheit wirke immer noch nach - unterdrückte Debattenkultur, autoritäre Staatsstrukturen oder eine relativ homogene Gesellschaft. Was sind Ihrer Meinung nach die entscheidenden Aspekte?

Morina: Die Bobachtung, dass sich so viele Nichtwähler in Ostdeutschland mobilisieren lassen und erstmals oder zum zweiten Mal die AfD wählen, und andere Faktoren weisen darauf hin, dass Ostdeutschland ein besonderer politischer Raum ist. Die AfD will die repräsentative Demokratie unterhöhlen und setzt auf direkte Demokratie, auf Volksbegehren, auf Gefühlswallungen und Meinungsäußerungen auf der Straße. Sie lädt ein, dass sich das sogenannte Volk versammelt und kollektiv einen Willen äußert, der dann kollektiv Vertretung findet in einer einzigen Partei. Also klassischer Populismus im extremsten Sinne. Sie knüpft aber in Ostdeutschland an Traditionen und Problemlagen an, die viel weiter gehen als nur die letzten 30 Jahre. Da gebe ich Frau Geipel mit ihren Thesen in Teilen Recht. Aber die Unterstellung, dass die liberale parlamentarische Demokratie uneffektiv, volksfeindlich und schädlich für unsere Gemeinschaft ist, und dass plebiszitäre Versprechen das Allheilmittel sind - da spricht die AfD mehr als nur die Rhetorik von 89 an. Und das spricht einen Teil der ostdeutschen Wähler - bei weitem nicht die Mehrheit - an und gibt ihnen das Gefühl, sie finden dort auf neue Art effektivere Repräsentation.

30 Jahre nach dem Mauerfall: Anfangs haben sich die Wähler im Osten noch auf die etablierten Großparteien gestützt - 30 Jahre später haben wir den enormen Zuwachs einer jungen populistischen Partei. Was ist da in den letzten Jahren passiert?

Morina: Das ist eine komplexe Gemengelage. Diese Mischung aus Hilflosigkeit, Empörung, Anbiederung an das, was im Osten angeblich im Gange ist, ist am Ende offenbar nicht genug. Lange hat dort die Linke, die frühere PDS, so eine Art Regionalgefühl vertreten - in etwa gleichen Größen wie heute die AfD. Die Linke hat dort in den letzten Jahren stark an Zustimmung verloren, und die AfD konnte diese Funktion in Teilen übernehmen und ist erfolgreich damit, zu behaupten, sie würde ostdeutsche Interessen vertreten. Wobei man immer wieder daran erinnern muss, dass drei Viertel der Wähler von den 66 Prozent, die zur Wahl gegangen sind, nicht die AfD gewählt haben.

Ebenfalls markant sind die herben Verluste der SPD in Sachsen. Dort hat die Partei nur 7,7 Prozent erreicht. Es scheint so zu sein, dass die SPD nicht zulegt, wenn die Linke abnimmt, sondern weiter an Zuspruch verliert. Woran liegt das?

Morina: Das ist für die Sozialdemokratie wieder ein trauriger Abend gewesen, obwohl Herr Woidke noch mal den Sieg davongetragen hat. Das ist insgesamt eine Spiegelung der größeren Krise, auch der Sinnkrise, in der sich die Sozialdemokratie befindet. Es ist sehr bitter, dass es der SPD gerade in Ostdeutschland, wo sie sich 1989 als erste politische Kraft gegen die SED gegründet hat, in den Jahrzehnten nicht gelungen ist, neue starke Wurzeln zu schlagen. Es hat auch damit zu tun, dass die SPD zurzeit orientierungslos ist.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen.

