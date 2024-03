Stand: 02.03.2024 07:17 Uhr Nach Kritik an Berlinale-Gala: Chatrian nimmt Filmschaffende in Schutz

Der scheidende künstlerische Berlinale-Chef Carlo Chatrian hat nach der umstrittenen Abschlussgala der Filmfestspiele die kritisierten Filmschaffenden in Schutz genommen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht weiter Handlungsbedarf. "Unabhängig von unseren eigenen politischen Ansichten und Überzeugungen sollten wir alle bedenken, dass die Meinungsfreiheit ein entscheidender Teil davon ist, was Demokratie ausmacht", schrieben Chatrian und Berlinale-Programmchef Mark Peranson am Freitag auf Instagram und dem Portal X. | Sendebezug: 02.03.2024 07:10 | NDR Kultur