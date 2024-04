Stand: 19.04.2024 14:40 Uhr Nach Hundekot-Attacke: Marco Goecke kehrt als Choreograf nach Hannover zurück

Der frühere Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, kehrt mit einem Stück an die Staatsoper zurück. Goecke wird einer der Choreografen eines dreiteiligen Ballettabends sein, wie die Staatsoper am Freitag mitteilte. In dem Stück "The Big Crying" wird er neben der Choreografie auch für die Kostüme und die Bühnengestaltung zuständig sein. Die Premiere findet am 6. Juni im Opernhaus in Hannover statt. Goecke musste die Staatsoper Hannover im vergangenen Jahr als Ballettdirektor verlassen, nachdem er eine Kritikerin im Foyer des Hauses mit Hundekot beschmiert hatte. | Sendebezug: 19.04.2024 | 14:30 | NDR Kultur