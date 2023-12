Stand: 11.12.2023 10:32 Uhr Nach Einspruch von Uderzos Tochter: Kein Käufer bei "Asterix"-Versteigerung

Nach dem juristischen Einspruch der Tochter von Albert Uderzo hat am Sonntag in Brüssel eine Originalzeichnung des verstorbenen "Asterix"-Zeichners bei einer Versteigerung keinen Käufer gefunden. Zum Angebot stand das Original-Titelbild des Comics "Asterix und Kleopatra", eine Gouache-Zeichnung aus dem Jahr 1963. Verkäufer war nach Angaben des Auktionshauses der Sohn des langjährigen Besitzers, der es vor mehr als 50 Jahren von Uderzo geschenkt bekommen habe. Uderzos Tochter Sylvie zweifelte aber diese Angaben an und reichte Klage auf unrechtmäßigen Besitz beziehungsweise Diebstahl ein. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren zwar am Freitag eingestellt, Sylvie Uderzo drohte möglichen Käufern jedoch weiter mit Strafverfolgung.