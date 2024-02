Stand: 29.02.2024 14:24 Uhr Nach Abba-Show: Cyndi Lauper bald ebenfalls als Hologramm auf der Bühne?

Popsängerin Cyndi Lauper hat eine Geschäftsvereinbarung mit der Firma getroffen, die für das virtuelle Konzert "Abba Voyage" verantwortlich ist. Das Unternehmen Pophouse Entertainment Group gab die Partnerschaft mit der Sängerin von "Time After Time" und "Girls Just Want To Have Fun" am Donnerstag bekannt. Lauper sagte, sie habe dem Verkauf ihrer Musik zugestimmt, weil die Pophouse Entertainment Group nicht nur aufs Geld aus gewesen sei. Mitgründer der Firma ist Abba-Sänger Björn Ulvaeus.