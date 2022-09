Stand: 01.09.2022 15:52 Uhr NDR in der Kritik - Was wollen Sie von NDR Kultur wissen?

Die Kritik am Norddeutschen Rundfunk ist in den vergangenen Tagen immer lauter geworden. Besonders das Landesfunkhaus Kiel steht im Fokus, aber auch an anderer Stelle werden Fragen laut: Was tut der NDR, um die Vorwürfe aufzuklären? Wie wird eigentlich kontrolliert? Wie wird gearbeitet?

Darüber wollen wir mit Ihnen reden: Am Freitag, den 2. September, ab 16 Uhr in der Sendung "Journal". Wir wollen ihre Fragen beantworten und über den aktuellen Stand der Ermittlungen im Norddeutschen Rundfunk berichten. Im Studio ist Anja Würzberg, die Wellenchefin von NDR Kultur und Leiterin des Programmbereichs Kultur.

Was wollen Sie von NDR Kultur wissen? Schreiben Sie uns Ihre Fragen über das untenstehende Formular.

Ihre Frage an NDR Kultur Nachricht: Ihre Daten Vorname: * Nachname: * PLZ: Wohnort: * E-Mail: * Kopie Ihrer Mail erwünscht? Wenn Sie eine Kopie Ihrer Mail wünschen, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse ein: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 02.09.2022 | 16:00 Uhr