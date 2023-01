NDR fördert das Kulturleben 2023 in MV mit über 800.000 Euro Stand: 21.01.2023 11:00 Uhr Rund 50 Film- und Musikprojekte erhalten finanzielle Unterstützung vom NDR - darunter die Greifswalder Bachwoche und die Burgfestspiele in Plau.

Der NDR ist auch 2023 mit seiner NDR Kulturförderung ein wichtiger Partner der Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Mit über 800.000 Euro werden Musik- und Filmprojekte im Land unterstützt. Von dem Geld, das entsprechend des Rundfunkgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern aus dem Rundfunkbeitrag finanziert wird, profitieren Festivals, Chöre, Orchester, Kulturprojekte und Theater des Landes sowie Filmschaffende. Die Auswahl erfolgte im Einvernehmen mit einem Beirat, der aus zwei Vertretern des Landes, je einem Vertreter des Landesrundfunkrates und des Medienausschusses sowie zwei Vertretern des NDR besteht.

Große und kleine Projekte werden unterstützt

Die NDR Musikförderung unterstützt 2023 mit knapp 615.000 Euro circa 40 musikalische Projekte im Land, darunter das "Roxsa RockSalina - Salz-Stadt-Festival 2023" in Bad Sülze oder die Kammermusikreihe "Spielende Insel" auf der Insel Rügen. Gefördert werden weiter die Musiknacht Greifwald, die Burgfestspiele in Plau oder die Vineta Festspiele in Zinnowitz. Jeweils Förderung erhalten auch Projekte für den musikalischen Nachwuchs im Rahmen des Landesmusikrates MV. Das sind Workshops und Konzerte für junge Musikerinnen und Musiker des Landesjugendorchesters, des Landesjugendchores und des Landesjugendjazzorchesters. Zu den unterstützten Projekten gehören auch die Workshops der Jugendbigband in Neubrandenburg und die Konzertreihe "Hörwelten 2023" der Schweriner Musikschule Ataraxia sowie die Schlosskonzerte in Ludwigslust und die 77. Greifswalder Bachwoche. Gefördert werden weiterhin die großen Landesfestivals wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Usedomer Musikfestival, Schönberger Musiksommer sowie Konzerte der "jungen norddeutschen philharmonie".

Einige Veranstaltungen in der Übertragung

"Seit über 30 Jahren fördert der NDR das kulturelle Leben in Mecklenburg-Vorpommern. Dem NDR ist es wichtig, die kulturelle Vielfalt im Land zu unterstützen, ob durch die Berichterstattung in unseren Landesprogrammen oder die Musik- und Filmförderung", so Joachim Böskens, Direktor des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern. "Durch die begleitende Berichterstattung in den verschiedenen NDR Programmen können alle Hörerinnen und Hörer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer an dem großen Kulturangebot teilhaben."

Filme aus und über MV

Die NDR Filmförderung MV berücksichtigt 2023 insgesamt acht Projekte mit einer Gesamtsumme von knapp 195.000 Euro. Die Produktionen behandeln Themen aus und über Mecklenburg-Vorpommern, wie beispielsweise eine Dokumentation über den Umbau des Stralsunder Meeresmuseums oder über "Tante Emma-Läden" im Land. Der NDR fördert darüber hinaus das FilmKunstFest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin und Veranstaltungen der dokART Neubrandenburg.

