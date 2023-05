NDR Thementag: "Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld" Stand: 08.05.2023 22:00 Uhr Einige geben angesichts steigender Preise weniger Geld für Kultur aus, andere sparen beim Essengehen, um sich Konzertkarten leisten zu können. Das hat eine Umfrage von #NDRfragt ergeben. Der NDR zeigt, wo man Kultur im Norden kostengünstig genießen kann.

"Inflation - wie viel Kultur leisten Sie sich?" Antworten auf diese Frage hat der NDR in einer nicht repräsentativen Befragung von 11.479 Mitgliedern der #NDRfragt-Gemeinschaft bekommen. Ein Ergebnis: Insgesamt hat der Besuch von Kulturveranstaltungen abgenommen. Besonders ins Kino, zu Konzerten oder in Ausstellungen geht die #NDRfragt-Community seltener als vor der Pandemie. Mehr als ein Drittel der Befragten gibt als Grund an, dass ihnen weniger Geld zur Verfügung steht und die Kosten für Kulturveranstaltungen gestiegen sind.

Ergebnis von #NDRfragt: Kulturangebote weniger besucht

Die Umfrage zeigt aber auch: Mehr als die Hälfte der Befragten findet es nach wie vor wichtig, weiterhin kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Dafür spart ein Teil der Interviewten an anderer Stelle ein, am meisten bei Restaurantbesuchen (64 Prozent), bei Kleidung (59 Prozent) oder bei Reisen (53 Prozent). Kostenlose oder sehr günstige Kulturangebote besuchen nur knapp die Hälfte der Befragten.

Wo genau findet sich denn eigentlich "viel Kultur für wenig Geld"? Der NDR zeigt, wo man Kultur in Norddeutschland kostengünstig genießen kann. Hier eine Übersicht: