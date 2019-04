Stand: 08.04.2019 10:20 Uhr

Yared Dibaba wird 50: Alles Gute, hool di fuchtig!

"Dat Leven, kann aver auch kurios wesen." Wenn man Yared Dibaba platt schnacken hört, kann man sich nicht vorstellen, dass er weit weg von Norddeutschland geboren wurde - sogar knapp 8.000 Kilometer weit weg. Heute vor genau 50 Jahren erblickte Yared Dibaba in Oromia in Äthiopien das Licht der Welt. 1973 kommt er zum ersten Mal nach Deutschland, weil sein Vater an der Universität in Osnabrück studiert. Zwar kehren die Dibabas nach Äthiopien zurück, müssen aber 1979 vor dem Bürgerkrieg fliehen und landen schließlich in Falkenburg im Oldenburger Land.

In Oldenburg schnackt man nun mal Platt

In Oldenburg schnackt man nun mal platt und der kleine Yared nimmt die Sprache so schnell auf, dass er einige Wochen später schon im plattdeutschen Kinderchor mitsingt. Später macht er zunächst eine kaufmännische Ausbildung im Kaffeehandel, besucht eine Schauspielschule, arbeitet als Kaffeetester und studiert Gesang am Hamburger Konservatorium. "Alles was ich kann, habe ich auch gelernt", sagt Dibaba. Letztlich ist es aber sein Plattdeutsch-Talent, das ihm seine erste Schauspielrolle verschafft. Im Hamburger Ohnsorg-Theater darf er 1999 neben Heidi Kabel einen Taxifahrer spielen.

Auch im NDR ist er als Plattdeutsch-Experte bekannt. Für die Fernsehsendung "De Welt Opp Platt" stellte er Platt-Schnacker auf der ganzen Welt vor. Und für den Radiosender NDR 90,3 moderiert er regelmäßig die Sendung "Hör mal 'n beten to". Yared Dibaba ist aber auch als hochdeutsch sprechender Moderator gerne gesehen. Zusammen mit Bettina Tietjen übernahm er von 2007 bis 2009 die Talkshow "Die Tietjen und Dibaba" und seit 2010 moderiert er regelmäßig die Sendung "Mein Nachmittag".

