Stand: 20.04.2023 19:02 Uhr NDR Koproduktion "Powerplay" gewinnt Hauptpreis beim Cannes International Series Festival

Die deutsch-norwegische Politik-Comedy-Serie "Powerplay" hat beim diesjährigen Cannes International Series Festival den Hauptpreis als beste internationale Serie und den Preis für die beste Musik gewonnen. In der NDR-NRK-Koproduktion geht es um die Ärztin Gro Harlem Brundtland, die in den 1970er-Jahren für die selbstbestimmte Abtreibung kämpft. Während die Regierung um sie herum implodiert, lernt sie, ihre eigenen Machtspiele zu spielen und wird 1981 Norwegens erste Ministerpräsidentin. Die erste Staffel von "Powerplay" wird Ende dieses Jahres in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen gezeigt. | Sendebezug: | 20.04.2023 19:00 | NDR Kultur